EDUCA DIF MANTE A INFANCIAS EN CAIC

* El Gobierno Municipal que Preside Patty Chío ofrece educación preescolar e inicia clases en los diez CAIC.

Con la apertura de los 10 Centros de Asistencia Infantil Comunitario, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia inició el ciclo escolar 2025-2026.

La Presidenta del patronato del Sistema DIF El Mante Perla Cristina Chío de la Garza y la directora Erika Torres Velázquez dieron la bienvenida a los alumnos en una ceremonia cívica realizada en el CAIC Miguel Alemán y que de manera simultánea se realizó también en los centros educativos de la zona cañera y temporalera.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío agradecieron la confianza de los padres de familia por poner la educación de sus hijos en manos de los mensajeros de paz, personal capacitado y profesional en la educación preescolar que se imparte a niños y niñas de dos años 11 meses y hasta 5 años 11 meses de edad.

Los CAIC forman parte de los programas que el Sistema DIF Tamaulipas que preside la Doctora María Santiago de Villarreal ofrece en todo el estado para la formación y educación de las infancias.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF El Mante ofrecen este servicio de educación preescolar en los CAIC Miguel Alemán, Ej. Bellavista, Brownsville, El Limón, Celaya, Felipe Ángeles, Nueva Unión, Plan de Ayala, Quintero.