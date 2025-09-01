INAUGURA PATTY CHÍO CICLO ESCOLAR CON ENTREGA DE ÚTILES Y LIBROS

• Junto a la representante del Gobernador, subsecretaria de inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, Anabell Flores Garza, refrendan que la educación es la base de la Transformación al poner en marcha el ciclo 2025-2026 en la Escuela Secundaria General No 3, Juan Camacho Cervantes.

Con la presencia de la representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Anabel Flores Garza Subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Gobierno de Tamaulipas, la Presidenta Patty Chío puso en marcha el ciclo escolar en la Escuela Secundaria General No 3. Juan Camacho Cervantes.

El anfitrión del evento Guillermo García Ruiz director de la Escuela Secundaria 3, dio la bienvenida a las autoridades presentes, destacando el compromiso que existe para enfrentar los desafíos que conlleva el ser una de las instituciones educativas con mayor alumnado en El Mante.

En su mensaje la Presidenta Municipal Patty Chío destacó “La educación es uno de los pilares fundamentales de la transformación social y desde el 2018 se ha trabajado por mejorar las condiciones de infraestructura de muchas escuelas, garantizando la igualdad de oportunidades para los alumnos y generando una equidad social con los distintos programas de becas”.

Dijo que ahora con la beca Rita Cetina, se implementará desde el nivel preescolar, gracias al apoyo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

Además del mejoramiento en la infraestructura educativa con el programa La Escuela es Nuestra.

Patty Chío preciso que, gracias al apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas y El Mante se transforma y uno de los ejes que mayor apoyo se ha recibido es la educación.

Es por ello que en El Mante se entregan este día 14 mil 598 paquetes de útiles escolares y 105 mil 877 libros de texto gratuito.

La representante del Gobernador Anabell Flores Garza precisó que con la suma de acciones que realiza desde el Gobierno de Tamaulipas con el Gobierno Federal con la Doctora Claudia Sheinbaum y en municipios como El Mante que se transforma en infraestructura educativa y estímulos al desempeño educativo de los estudiantes.

A este acto acompañaron a la Presidenta Municipal, integrantes de cabildo, el representante de la SET, Israel Regalado, padres de familia, alumnos, maestros, supervisores, jefes de sector, del nivel básico y medio superior; así como la parte sindical del SNTE.