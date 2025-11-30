RESCATA AMÉRICO VILLARREAL ESPACIOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MANTE

* La Presidenta Municipal Patty Chío agradece el apoyo del Gobernador y su esposa María de Villarreal, quienes muestran interés para rehabilitar el Centro Tamul de la Col. Linares y cancha de la Col. Popular.

Con el total respaldo del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, se trabaja en El Mante con la rehabilitación de dos espacios para la convivencia de las familias, siendo este el Centro Tamul de la colonia Linares y la cancha de usos múltiples de la Popular, obras que agradece a nombre de los mantenses la Presidenta Municipal Patty Chío.

Personal del área de proyectos del Gobierno del Estado, trabajan en El Mante para transformar esos dos espacios ubicados al poniente de la ciudad, siendo enfocados al rescate del tejido social en área de convivencia familiar y deportiva.

“Agradecemos al Gobernador por atender este llamado de las familias mantenses y fortalecer sus espacios de convivencia, en donde se trabaja ya en la rehabilitación de las áreas verdes y edificios que por años pasaron indiferentes a otros gobiernos, pero que hoy serán transformados”, dijo la Presidenta Patty Chío.

Los trabajos ya se observan en ambos puntos, respetando la estructura original y adecuándose a las necesidades actuales de las familias .

Con estas obras se busca restablecer el tejido social y proporcionar a las familias áreas en óptimas condiciones, donde el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 trabaja fomentando el arte, la cultura y el deporte como herramientas indispensables para la sana convivencia.