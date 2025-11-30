RESCATA AMÉRICO VILLARREAL ESPACIOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MANTE

Por
admin admin
-
0
15

* La Presidenta  Municipal  Patty Chío  agradece el apoyo del Gobernador  y su esposa María de Villarreal, quienes muestran  interés para rehabilitar  el Centro Tamul de la Col. Linares y cancha de la Col. Popular.

Con el total respaldo del Gobierno de Tamaulipas que encabeza  el doctor  Américo Villarreal Anaya,  se trabaja en El Mante con la rehabilitación de dos espacios  para la convivencia de las familias, siendo este el Centro Tamul de la colonia Linares  y la cancha de usos múltiples de la  Popular, obras que agradece a nombre de los mantenses la Presidenta Municipal Patty Chío.

Personal del área de proyectos del Gobierno del Estado, trabajan en El Mante para transformar  esos dos espacios  ubicados al poniente de la ciudad, siendo enfocados al rescate del tejido social en  área de convivencia familiar y deportiva.

“Agradecemos al Gobernador por atender este llamado de las familias mantenses  y fortalecer  sus espacios de convivencia,  en donde se trabaja ya en la rehabilitación  de las áreas verdes y edificios que por años pasaron indiferentes  a otros gobiernos,  pero que hoy serán transformados”, dijo la Presidenta Patty Chío.

Los trabajos ya se observan en ambos puntos, respetando la estructura  original y adecuándose a las necesidades  actuales de las familias .

Con estas obras se busca restablecer el tejido social y proporcionar a las familias áreas en óptimas condiciones, donde el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 trabaja fomentando el arte, la cultura y el deporte como herramientas indispensables para la sana convivencia.

Artículos relacionadosMás del autor