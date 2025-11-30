XICOTÉNCATL ACTIVA OPERATIVO “PÁSALE PAISANO 2025” PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE VIAJEROS

La Presidenta Municipal Mariela López Sosa, junto a autoridades de seguridad y auxilio, dio el banderazo de salida a las unidades que brindarán asistencia y vigilancia en la carretera durante la temporada decembrina.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam. – Con el objetivo de brindar apoyo, orientación y garantizar la seguridad de las familias que transitan por el municipio durante las fiestas de fin de año, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, puso en marcha oficialmente el Operativo “Pásale Paisano 2025”.

El despliegue de seguridad y asistencia vial se mantendrá activo a lo largo de toda la temporada decembrina, acompañando y auxiliando a los viajeros que cruzan por el territorio de Xicoténcatl.

En el arranque del operativo, la alcaldesa López Sosa estuvo acompañada por un grupo interinstitucional de autoridades, quienes refrendaron su compromiso de mantener una vigilancia constante y ofrecer asistencia en la carretera. Entre los participantes se encontraban:

Juan José Aquino Acuña, Subdirector Regional de Protección Civil, José Ángel Ibarra De Los Santos, Coordinador Municipal de la Guardia Estatal, Fernando Meraz Tovar, de Protección Civil, Guillermo Cerillo Godoy, Coordinador de Vialidad Municipal, Almir Nelson García, Rodríguez, Director de Protección Civil Municipal, quien encabeza al personal operativo encargado del módulo de información y auxilio vial.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución y acercarse al módulo de información en caso de necesitar cualquier tipo de ayuda o de requerir orientación durante su trayecto.