PRESERVAN TRADICIONES CON ALTARES EN DIF MANTE

* Alumnos de CAIC celebran Día de Muertos con altar y caracterizados de calaveritas.

Como parte de las festividades del “Día de muertos”, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se inculcan valores y arraigo a las tradiciones Mexicanas a los alumnos del Centro de Asistencia Infantil Comunitario.

Con la ofrenda de altares que fuera dedicada a familiares de los alumnos del CAIC, se realizó la exposición y muestra de disfraces con lo cual, a base de dinámicas educativas los pequeños conocieron más de la cultura mexicana. Estas actividades forman parte de la educación preescolar que se les imparte y representa la cultura e historia de México, donde los antepasados nos dejaron tradiciones que hoy en estas fechas viste de color y alegría para recordar a quienes ya se adelantaron en el camino y que los niños y niñas conozcan desde pequeños las tradiciones mexicanas.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío y el patronato del Sistema DIF El Mante que preside Perla Cristina Chío de la Garza, la directora Erika Torres Velázquez compartió con los niños la muestra del altar y las manualidades que elaboraron como parte de la festividad del día del muertos.

Personal de cada uno de los programas asistenciales que son el motor escencial del Gobierno Municipal y fortalecidos por el Sistema DIF Tamaulipas que Preside la Dra. Maria Santiago de Villarreal, compartieron dulces y calaveritas, conviviendo con los alumnos del CAIC en esta tradición.

En el evento se exhibieron las manualidades de calaveritas qué los niños y niñas elaboraron y la participación de padres de familia en la ofrenda de altar y bailes típicos de la ocasión.