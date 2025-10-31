NIÑOS Y NIÑAS DE EL MANTE DISFRUTAN EL INICIO DEL XANTOLO CON PATTY CHÍO

* La Presidenta Municipal compartió con ellos una tarde llena de alegría, calaveritas y dulces, dando inicio a la celebración de los fieles difuntos en El Mante.

En una plaza principal abarrotada de familias, la Alcaldesa Patty Chío acompañada por síndicos y regidores, realizó la tradicional entrega de dulces, en un ambiente de convivencia y color que marcó el arranque de las festividades.

Patty Chío convivió con padres de familia y pequeños que acudieron a pedir calaverita, destacando que estos espacios fortalecen la unión familiar y preservan nuestras tradiciones.

“Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta noche de dulces, música y color. Xantolo es una fiesta de tradición y familia”, expresó la Presidenta Municipal.

Finalmente, invitó a todas las familias mantenses a sumarse a la gran fiesta de Xantolo 2025, que se realizará este sábado a partir de las 6:30 p.m., con la procesión de catrinas y catrines y la participación de la cuadrilla de Xantolo del ejido Ojo de Agua de Congregación Quintero.