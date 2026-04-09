En un ambiente lleno de energía, convivencia y espíritu deportivo, se llevó a cabo la premiación del Torneo de Voleibol Playero Semana Santa 2026, reconociendo el esfuerzo y talento de todas y todos los participantes.

Este importante evento fue encabezado por la presidenta municipal, Patty Chio , quien reafirmó su compromiso con el impulso al deporte y la sana convivencia.

Asimismo, destacó el gran trabajo del Departamento de Deportes, cuyo impulso hizo posible la realización de este torneo que fortalece el tejido social y promueve estilos de vida saludables.

“¡Felicidades a las y los ganadores! Seguimos construyendo espacios para el deporte y la unión familiar”.