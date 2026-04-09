MEJORA DIF CALIDAD DE VIDA A FAMILIAS EN EL MANTE

*Con apoyo de la Dra. María de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas a través de la Beneficencia Pública, el Gobierno Municipal de Patty Chío entrega auxiliares auditivos.

Como parte del compromiso de fortalecer el bienestar de la población, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de El Mante, llevó a cabo una jornada de entrega de auxiliares auditivos a través del Sistema DIF Tamaulipas y la Beneficencia Pública.

En esta jornada se entregaron 186 auxiliares auditivos, beneficiando directamente a 93 ciudadanos de El Mante y la región cañera, quienes ahora cuentan con una mejor oportunidad para escuchar y mejorar su calidad de vida.

“Este importante logro es resultado del respaldo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, quien impulsa de manera permanente campañas en favor de las personas que más lo necesitan” declaró la Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez que junto al Dr. Carlos Pineda titular del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Dr.Juan Genaro Rodríguez del Sector Salud; constató el estudio de audiometria y elaboración personalizada de los auxiliares auditivos.

Destacó que el trabajo coordinado del Gobierno Estatal del Dr. Américo Villarreal Anaya y el Gobierno Municipal de Patty Chío junto con la sociedad, es fundamental para transformar la vida de las familias, generando condiciones de mayor bienestar.

A nombre de la presidenta municipal Patty Chío reiteró el compromiso de seguir gestionando apoyos y programas que garanticen que ningún ciudadano se quede fuera de estos beneficios que verdaderamente cambian vidas.

Con estas acciones, el Gobierno de El Mante refrenda su vocación de servicio y cercanía con la gente, trabajando por un municipio más inclusivo y solidario.