BENEFICIA EL DIF TAMAULIPAS A FAMILIAS DEL EJIDO NICOLÁS BRAVO EN GONZÁLEZ

Gracias al trabajo conjunto impulsado desde el DIF González por su Presidenta Sarahí Rageb Gómez, se beneficia a más comunidades rurales

González, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas en González llevó a cabo la entrega de 24 Sanitarios Ecológicos/Secos a familias del Ejido Nicolás Bravo, como parte del programa “Salud y Bienestar Comunitario”, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida y salud de las comunidades rurales.

La entrega fue encabezada por Sarahí Rageb Gomez, Presidenta del Sistema DIF González, y contó con la presencia de autoridades estatales y municipales.

Los sanitarios ecológicos beneficiarán directamente a las familias de la comunidad, quienes ahora contarán con mejores condiciones de higiene y salud.

El Gobernador del Estado, Américo Villarreal, y la Dra. María de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas, han impulsado este programa que busca transformar la vida de las comunidades más vulnerables.

La entrega de sanitarios ecológicos es un ejemplo del compromiso del gobierno estatal con la salud y bienestar de los tamaulipecos, referente de un gobierno humanista que pone a las familias como el centro de sus acciones.

El evento contó con la presencia de la Lic. Norma Edith Zúñiga Rodríguez, Directora del Sistema DIF González; la M.V.Z. Sylvia M. González Escandón, Directora de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Tamaulipas; la Lic. Arely Niño Salas, Vínculo Municipal del Sistema DIF Tamaulipas; y Jorge Daniel Morales, Promotor del DIF González de Desarrollo Comunitario.

Con esta acción, el Sistema DIF Tamaulipas sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, especialmente en las comunidades rurales.