CELEBRAN CON ALEGRÍA Y TRADICIÓN EL DÍA DE MUERTOS EN EL CAIC DE OCAMPO

La presidenta del DIF municipal, C.P. Martha Uresti de Budarth, compartió una colorida jornada con las niñas y niños, fomentando el amor por las costumbres mexicanas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) de Ocampo fue el escenario de una hermosa y vibrante celebración del Día de Muertos, en un evento que destacó el entusiasmo y la preservación de las tradiciones mexicanas entre los más pequeños.

La C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo, realizó una visita especial a las instalaciones del CAIC para compartir con las niñas y niños esta significativa conmemoración. Durante la jornada, los menores disfrutaron de actividades alusivas a la fecha, que incluyeron disfraces, decoración y, presumiblemente, muestras de altares u ofrendas.

La presencia de la titular del DIF municipal subraya el compromiso de su administración con el desarrollo integral y cultural de la niñez ocampense. La celebración se llevó a cabo en un ambiente de color, alegría y profundo amor por las raíces y tradiciones de México.

“Una jornada llena de color, alegría y amor por nuestras tradiciones”, fue la descripción que resumió el emotivo encuentro, donde se reafirmó la importancia de inculcar desde temprana edad el valor de la cultura y la memoria histórica.

El DIF Ocampo, a través del CAIC, continúa promoviendo espacios educativos y lúdicos que además de formar a los niños, fortalecen el tejido social mediante la vivencia y el respeto por las costumbres nacionales.