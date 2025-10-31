RESPALDA ARMANDO MARTÍNEZ A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALTAMIRA

En el marco de la audiencia pública “Día del Pueblo”, realizada en el fraccionamiento Arboledas, el presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez refrendó su respaldo a los Bomberos y Paramédicos Voluntarios de Tamaulipas, A.C., al autorizar el incremento del apoyo en combustible de 100 a 200 litros por semana, con el objetivo de fortalecer sus labores de auxilio y atención a emergencias.

La solicitud fue presentada ante el aumento en la demanda de servicios durante los últimos meses, situación que motivó la intervención del alcalde para garantizar que cuenten con los recursos necesarios para continuar operando de manera eficiente.

“Reconociendo la labor de los bomberos voluntarios, que siempre están al pendiente de atender un llamado de auxilio y se coordinan con Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Altamira, hacemos un gran equipo para proteger a la población. Por eso, aquí de manera pública, esta solicitud que me hacen de incrementar de 100 a 200 litros de combustible está aprobada. Esto es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que los bomberos voluntarios de Altamira realizan por nuestra gente”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

La base de los Bomberos y Paramédicos Voluntarios de Tamaulipas, A.C., se encuentra ubicada en el fraccionamiento Arboledas, desde donde brindan atención a emergencias médicas prehospitalarias, incendios, rescates y diversas situaciones de auxilio ciudadano.

Con este incremento en el apoyo de combustible, la corporación podrá mantener sus unidades en óptimas condiciones operativas, reforzando su capacidad de respuesta y su compromiso con la seguridad y bienestar de la población altamirense.