MARIELA LÓPEZ ENTREGA DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA CORREGIDORA

Xicoténcatl, Tam.– Con entusiasmo y compromiso por la educación, Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, encabezó este lunes el inicio del ciclo escolar 2025–2026, acompañando a docentes, alumnos y padres de familia en el arranque de actividades académicas.

Posteriormente, en la Escuela Primaria La Corregidora, realizó el corte de listón del nuevo desayunador escolar, una obra que brinda a las niñas y niños un espacio digno para recibir su alimentación diaria, favoreciendo así su aprendizaje y desarrollo integral.

Durante el acto, se destacó que esta acción representa más que una infraestructura: es un reflejo del compromiso de la administración municipal con la niñez y con el futuro de las familias xicotenquenses.

Con hechos y no solo con palabras, Mariela López Sosa reafirma su respaldo a la educación, generando oportunidades y condiciones que permiten a los estudiantes crecer en un ambiente sano y con igualdad de oportunidades.