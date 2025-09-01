EN EDUCACIÓN BÁSICA INICIA LA FORMACIÓN Y SE FORJAN LOS CIUDADANOS QUE TRANSFORMARÁN A TAMAULIPAS

TULA, TAMAULIPAS.- Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, realizó el arranque del ciclo escolar 2025-2026 en la escuela Secundaria General “Alberto Carrera Torres” de este municipio, así como la entrega de libros de texto, paquetes de útiles y uniformes escolares a niñas, niños y adolescentes de esta localidad.

Para hacer presente el humanismo y la transformación que representa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de manera simultánea y en cada rincón de Tamaulipas, se dio el arranque oficial a esta jornada educativa en todos las escuelas de nivel básico, y en Tula, el titular de la dependencia estatal, exhortó a las y los estudiantes a seguir avanzando en la formación de su futuro, para seguir transformando a Tamaulipas.

Al dirigir la ceremonia de inicio del ciclo escolar, el secretario de Salud, destacó que se entregaron 3.8 millones de libros de texto, medio millón de paquetes de útiles escolares y como un criterio de equidad, se entregaron 50 mil uniformes escolares a niños y niñas de 25 municipios, que más que un beneficio económico, representa un acto de justicia social y compromiso del gobierno de la transformación por el bienestar de la niñez y la juventud tamaulipeca.

En un ambiente de entusiasmo, lleno de expectativas y emociones, Hernández Navarro mencionó en su discurso que “la educación básica representa el desarrollo de nuestra sociedad, es donde inicia la formación, donde se forjan los valores que los acompañarán a lo largo de sus vidas; donde se establecen lazos de amistad y compañerismo, y se presentan experiencias que les permitirán convertirse en las y los ciudadanos que transformarán a Tamaulipas”.

Por su parte el presidente municipal, Rene Lara Cisneros, agradeció el apoyo del gobierno y la visón concreta que ha tenido para este municipio el doctor Américo Villarreal Anaya, como han sido las becas y el programa “La escuela es nuestra”, “y hoy recibimos estos apoyos, los libros, los uniformes, los útiles escolares, sin dejar atrás los desayunos que envía el DIF estatal, por todo esto muchas gracias y recordarles a nuestros alumnos que sin educación no hay transformación”.

En el arranque de estas actividades escolares, se contó con la presencia de la presidenta municipal del DIF, Macarena Inurrigarro de Lara; el representante del Centro Regional de Educación en Tula, Aurelio Castillo Tovar; el representante Sindical de la Coordinación 10 del municipio, Humberto Olvera Cruz; el director de la Escuela Secundaria “Alberto Carrera Torres”, Miguel Ángel Gaufeni Luna; en representación de los alumnos, Alejandra Ramos Ochoa y la representante de los padres de familia, Adela Barrón Bautista.