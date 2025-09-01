INICIA LA UAT CON ÉXITO LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN REYNOSA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Atendiendo las necesidades de desarrollo en la región fronteriza, y con una importante respuesta de la comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió en la ciudad de Reynosa la Licenciatura en Enfermería.

Con un total de 75 estudiantes que forman parte de la primera generación, el programa educativo inició en este ciclo escolar (período Otoño 2025), teniendo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán.

Al respecto, la directora del plantel universitario, María Cristina Hernández Jiménez, destacó que la apertura de la licenciatura en Enfermería en Reynosa es un gran logro del rector Dámaso Anaya Alvarado, en su iniciativa de ampliar a la juventud las oportunidades de cursar estudios profesionales en sus lugares de origen.

Indicó que el programa ha sido recibido con muy buenas expectativas por parte de los jóvenes de Reynosa, luego de resaltar que en el proceso de admisión se registraron 120 aspirantes y, de los 75 estudiantes seleccionados, 22 fueron acreedores a la beca de nuevo ingreso.

Añadió que los alumnos del nuevo programa se formarán con el mismo plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, que imparte la UAT en Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Mante, y que está certificado por su calidad a nivel nacional.

Puntualizó que, con la licenciatura en Enfermería, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán atenderá, en este periodo escolar, a más de 2 100 estudiantes, con el compromiso de seguir formando profesionistas con calidad y con una visión humanista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/