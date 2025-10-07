DIF MANTE OFRECE CURSOS GRATUITOS DE BARBERÍA Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

El regidor Homero Venancio Amador Morales impulsa la capacitación en oficios con un curso intensivo de barbería, brindando herramientas para el autoempleo y el desarrollo económico local.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Mante, con la colaboración del regidor Homero Venancio Amador Morales, ha anunciado la apertura de cursos gratuitos de barbería y actualización profesional, diseñados para brindar a los ciudadanos la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y mejorar sus perspectivas laborales.

Los cursos se llevarán a cabo de lunes a miércoles, en horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., durante los meses de octubre y noviembre, en las instalaciones del DIF Mante, ubicadas en Zeferino Fajardo Luna 501 Ote. Col. Miguel Alemán. La inscripción tendrá un costo simbólico de 50 pesos mensuales, destinados a cubrir una parte de los materiales utilizados en el curso.

El regidor Homero Venancio Amador Morales, promotor de esta iniciativa, destacó la importancia de ofrecer este tipo de capacitaciones a la comunidad. “Creemos firmemente en el poder de la educación y la formación para transformar vidas,” señaló. “Estos cursos de barbería no solo brindan un oficio a quienes participan, sino que también le abren las puertas al autoempleo y a la posibilidad de generar sus propios ingresos, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro municipio.”

El curso de barbería está dirigido tanto a principiantes que deseen aprender los fundamentos del oficio como a profesionales que busquen actualizar sus conocimientos sobre las últimas tendencias y técnicas en el mundo de la barbería. Se espera que los participantes adquieran habilidades en corte de cabello masculino, afeitado, diseño de barba, y otras técnicas esenciales.

Las autoridades del DIF Mante invitan a todos los interesados a inscribirse lo antes posible, ya que los cupos son limitados. Para obtener más información sobre el curso y el proceso de inscripción, pueden acudir a las oficinas del DIF Mante o comunicarse al 831 161 7767. Esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para aquellos que buscan una formación práctica y accesible que les permita mejorar su calidad de vida y contribuir al crecimiento de la comunidad.