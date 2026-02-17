El Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío reconoce con orgullo que el impulso y respaldo al deporte en nuestro municipio continúa dando grandes resultados.

El trabajo constante, la disciplina y el compromiso de nuestras y nuestros pugilistas han permitido que tres talentosos deportistas obtengan su pase a la etapa Macro Regional, que se llevará a cabo en el estado de Aguascalientes el próximo mes de marzo.

Nuestros representantes son:

Edwin Humberto Monsiváis Pérez

Categoría Juvenil hasta 65 kg

Miguel Juárez Barajas

Categoría Junior hasta 70 kg

Hernán Baltierra

Categoría Juvenil hasta 60 kg

Este importante logro es reflejo del esfuerzo conjunto entre atletas, entrenadores y familias, así como del firme compromiso que el Gobierno Municipal de El Mante mantiene con el fortalecimiento del deporte y el desarrollo de la juventud mantense.

El Gobierno Municipal reitera su respaldo total a cada uno de ellos y les desea el mayor de los éxitos en la etapa Macro Regional, seguros de que darán lo mejor en cada combate y pondrán en alto el nombre de El Mante.