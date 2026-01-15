RECONOCE DIF TAMAULIPAS A COMITÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL MANTE

* ​Se entregan estímulos económicos a 358 mamás de 92 escuelas.

* ​Gracias a las gestiones de la Presidenta Municipal Patty Chío, este año se incrementa de 92 a 120 escuelas el padrón de Desayunos Escolares Estatales.

​Con el firme compromiso de fortalecer la alimentación y el bienestar de la niñez mantense, el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno de El Mante entregaron estímulos económicos a los Comités de Desayunos Escolares Estatales, beneficiando a 358 madres de familia que participan activamente en la preparación de alimentos para niñas y niños de 92 escuelas incorporadas al programa.

Con una derrama económica total de 537 mil pesos, el recurso enviado por la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, es un reconocimiento al trabajo responsable y solidario que las madres realizan diariamente en favor de la comunidad escolar.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, destacó que este año el Gobierno Municipal logró incrementar en un 30 por ciento el padrón de escuelas beneficiadas por el estado.

“El 1 de octubre de 2024, cuando iniciamos esta administración, se beneficiaba a 92 escuelas; este año llegamos a 120 planteles. Este incremento representa más alumnos de educación básica bien alimentados. Este tipo de acciones se logran cuando los gobiernos federal, estatal y municipal están bien alineados”, expresó.

Ante madres de familia y directivos escolares, se subrayó que este estímulo económico es un agradecimiento al esfuerzo constante de quienes integran los comités, contribuyendo directamente a que los estudiantes reciban su desayuno escolar cada día, fortaleciendo así su nutrición y desempeño académico.

Autoridades municipales y representantes del Sistema DIF estatal destacaron que estas acciones refrendan la coordinación institucional para impulsar programas que impactan positivamente en la salud de la niñez y fortalecen el tejido social.

“Gracias a la Dra. María de Villarreal, al Gobernador Américo Villarreal Anaya y a la Presidenta Municipal Patty Chío por continuar fortaleciendo los programas de asistencia alimentaria. Hoy garantizamos mejores condiciones de desarrollo para la niñez; porque cuando se invierte en la alimentación de nuestros niños, se invierte en el futuro de Tamaulipas”, concluyó.

Las madres de familia agradecieron el estímulo recibido y el kit de higiene, el cual representa un importante apoyo para su economía familiar.