FUNDACIÓN QISHLE REFUERZA SU COMPROMISO CON LA SALUD EN TAMAULIPAS: RUEDA DE PRENSA DETALLA IMPACTO Y OBJETIVOS

Encabezados por Alfredo Vargas González y Monserrath Cepeda Rangel, la Fundación expone su trayectoria, metas y labor en beneficio de la comunidad tamaulipeca, extendiendo sus servicios a municipios necesitados y colaborando con profesionales de la salud.

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Mante Tam. – El presidente de la Fundación Qishle, Lic. Alfredo Vargas González, junto a su delegada estatal, Mtra. Monserrath Cepeda Rangel, ofrecieron una rueda de prensa para atender el interés de los medios de comunicación sobre la labor que realizan en el estado. La invitación, gestionada por la compañera Lucía González, permitió detallar el origen, objetivos, metas, visión y el firme compromiso de la Fundación con la salud de la comunidad.

Alfredo Vargas González, recordando su experiencia como maestro de CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), donde constató las marcadas necesidades, especialmente en el ámbito de la salud, en comunidades rurales, indígenas y marginadas, explicó el génesis de la Fundación. Impulsado por el deseo de brindar apoyo a estos sectores vulnerables, Vargas González se reunió con personas afines a esta causa, dando origen a la Fundación Qishle, que durante más de cinco años ha brindado beneficios médicos y diversos apoyos a familias en comunidades y ejidos de varios municipios del estado.

El Lic. Vargas González destacó que la Fundación cuenta con el respaldo de una empresa de renta y venta de equipo biomédico, médicos y enfermeras capacitados para realizar cirugías. A través de la Fundación, este equipo médico, que también labora en la empresa, se suma a esta noble tarea, maximizando el alcance del apoyo brindado.

Los beneficios de la Fundación ya se han materializado en municipios como Victoria, Soto la Marina, Jaumave, Padilla, San Fernando, Tula, El Barretal y próximamente llegarán a González, Xicoténcatl y otros, incluyendo algunas localidades de Nuevo León.

Entre los apoyos proporcionados durante sus jornadas médicas, destacan las consultas médicas y dentales, la entrega de medicamentos, la realización de estudios especializados y tratamientos completos para pacientes con cáncer, la donación de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, así como jornadas de fumigación en colonias y comunidades para prevenir enfermedades como el dengue.

Con humildad y una profunda vocación de servicio, Vargas González compartió que su mayor recompensa en esta tarea es “ver a las personas sonreír, que se sientan acompañados, que no se sientan solos. De repente me hablan en la madrugada, los acompaño y veo la forma de resolver”. Reafirmó el lema de la Fundación: “La verdadera riqueza es la salud”.

En cuanto a la visión a corto, mediano y largo plazo, Vargas González expresó como primicia su ferviente deseo de que Dios le conceda salud para continuar apoyando en el ámbito de la salud, reiterando su sueño de ser feliz haciendo el bien y su reto de superarse cada día. Se mostró orgulloso de la Fundación, de quienes la dirigen y de quienes la conforman.

Para aquellas comunidades que requieran una jornada médica o personas que necesiten apoyo en temas de salud, así como para quienes deseen sumarse a esta loable tarea, pueden contactar directamente a la Fundación Qishle en Tamaulipas al teléfono 834 143 1723, a través de su página oficial de Facebook y redes sociales.

Los periodistas del Mante y la región agradecieron a Lucía González su intermediación para facilitar esta comunicación y al Presidente de la Fundación, Alfredo Vargas, la encomiable labor que realizan en el ámbito de la salud.