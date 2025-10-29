EL ALCALDE DE GONZÁLEZ REFUERZA COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN SESIÓN CON SUPERVISORES Y DIRECTORES DEL SECTOR EDUCATIVO No. 28

Destaca el Dr. Miguel Zúñiga la unidad como eje central para impulsar acciones concretas que apuntalen el crecimiento integral de la sociedad a través de la formación básica.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – Esta mañana, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, sostuvo un encuentro productivo con supervisores y directores del Sector No. 28 de Educación Primaria, en el marco de la 2da Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). La jornada fue encabezada por la Maestra Dora Alicia Garza Vargas, Jefa de Sector.

La reunión se centró en la unidad por la educación como eje principal para el desarrollo municipal. Durante su intervención, el alcalde Zúñiga Rodríguez refrendó el compromiso de su administración de apuntalar la educación primaria en el municipio.

El edil destacó que su gobierno se enfocará en acciones concretas y en la escucha activa de todas las voces del sector educativo para atender las necesidades prioritarias.

“En González, estamos convencidos de que invertir en la educación es la base para el crecimiento integral, inclusivo y sostenible de nuestra sociedad”, afirmó el Dr. Zúñiga. El mensaje concluyó con una reafirmación del objetivo: “¡Vamos a fortalecer el apoyo a la educación!”.

Este tipo de encuentros buscan fortalecer la colaboración interinstitucional para asegurar que la niñez de González reciba una formación de calidad.