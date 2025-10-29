NOMBRAN A VICENTE HERRERA MALDONADO COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE COMAPA XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps. – Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Xicoténcatl, encabezada por la alcaldesa Mariela López Sosa, se llevó a cabo la designación del C. Vicente Herrera Maldonado como nuevo Gerente General del organismo operador del agua en el municipio.

El evento contó con la presencia del Ing. Víctor Manuel Moreno García, Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores del Gobierno del Estado; el Ing. Juan Enrique Cabrero Ramírez, Director General de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas (CEAT); y el Lic. Marco Antonio González Aguilar, Coordinador Jurisdiccional N-6 de COEPRIS Mante, además de los integrantes del consejo de administración.

Durante la sesión se destacó la importancia de fortalecer la operatividad de la COMAPA y dar respuesta a las demandas sociales relacionadas con el suministro de agua y el servicio de alcantarillado, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mejorar la calidad y eficiencia en la atención a los usuarios.

Con este nombramiento, la administración municipal que encabeza Mariela López Sosa busca impulsar una gestión responsable y cercana a la ciudadanía, garantizando un servicio esencial para el bienestar de las familias xicotenquenses.

💧 COMAPA Xicoténcatl, trabajando por un mejor servicio para todos.