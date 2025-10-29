ENCABEZA PATTY CHÍO FUMIGACIÓN EN PANTEONES

* Garantiza la sanidad en los cementerios durante la celebración del Día de Muertos.

La alcaldesa Patty Chío dio el banderazo al inicio de las jornadas de fumigación y albanización en los cementerios municipales de El Mante, previo a la festividad del día de muertos.

Acompañada por Juan Genaro Rodríguez Mar, director del Distrito de Salud para el Bienestar VI sede Mante, la Presidenta Municipal dio el banderazo a las acciones preventivos que buscan proteger la salud de las familias mantenses.

“Desde hace algunas semanas se han intensificado las labores de limpieza en los cementerios municipales, donde personal de Parques y Jardines y Protección Civil unen esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad y salubridad para los visitantes”, señaló la alcaldesa.

Durante la jornada, personal del área de vectores realizó la aplicación de abate y puso en marcha las acciones con motomochilas para reducir la presencia de moscos e insectos.

También participaron regidores y personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), quienes previamente llevaron a cabo labores de verificación sanitaria.

La presidenta Patty Chío hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios los cementerios y a hacer de estas fechas un momento de respeto y reencuentro con la memoria de quienes se han adelantado en el camino.