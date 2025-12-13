ALCALDESA MARIELA LÓPEZ Y DIF LLEVAN ALEGRÍA Y UNIÓN NAVIDEÑA A XICOTÉNCATL

  • Recorridos por colonias y ejidos buscan fortalecer el espíritu de cercanía en las familias del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam. – La magia de la Navidad sigue iluminando cada rincón de Xicoténcatl, gracias a los continuos recorridos que realizan la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, y la titular del Sistema DIF municipal, Marla García López. Ambas líderes han redoblado esfuerzos para llevar el mensaje de la temporada a las colonias y ejidos de la localidad.

El objetivo de esta iniciativa es claro: compartir el espíritu de la Navidad y, sobre todo, llevar un mensaje de unión y cercanía a cada una de las familias xicotenquenses. A través de estos encuentros directos, las autoridades municipales buscan fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar su compromiso con el bienestar de la población.

Durante cada visita, la alcaldesa Mariela López Sosa ha expresado su deseo de que estos días festivos estén llenos de paz y armonía en todos los hogares. Por su parte, Marla García López ha coordinado la entrega de diversos detalles que buscan dibujar una sonrisa en los rostros de niños y adultos, haciendo sentir a la comunidad la calidez y el apoyo del gobierno municipal en esta época tan significativa. Los recorridos continuarán en los próximos días, asegurando que el espíritu navideño llegue hasta el último rincón de Xicoténcatl.

