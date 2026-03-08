ARRANCA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL EJIDO TANLAJÁS

El alcalde Melchor Budarth Báez dio el banderazo a la construcción de 391 metros cuadrados de piso firme y anunció proyectos adicionales para el fortalecimiento social de la zona.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – Con el objetivo de dignificar los espacios de reunión y fortalecer el tejido social en las zonas rurales, el presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó el inicio de una serie de obras estratégicas en el Ejido Tanlajás.

La obra principal consiste en la construcción del piso para la techumbre comunitaria, un proyecto que contempla la aplicación de 391 metros cuadrados de loza de concreto hidráulico. Para garantizar la durabilidad y seguridad de la estructura, los trabajos incluyen también la edificación de muros de contención, respondiendo a una sentida demanda de los habitantes de contar con un espacio de convivencia seguro y funcional.

Durante su visita, el edil anunció que el compromiso con el Ejido Tanlajás se extiende más allá de la nivelación del suelo. En este sentido, se confirmaron dos proyectos adicionales que darán identidad y utilidad al sector:

Foro de actos múltiples: Se construirá un escenario dentro de la misma techumbre para facilitar eventos cívicos, culturales y sociales.

Arco de entrada: Se instalará una estructura de acceso que servirá como distintivo y bienvenida al ejido.

“Seguimos impulsando obras que transforman nuestras comunidades”, afirmó Budarth Báez, destacando que estas acciones buscan elevar la calidad de vida de las familias del municipio mediante espacios públicos modernos y adecuados para el desarrollo social.

Con estas inversiones, el Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su política de atención directa a las comunidades, priorizando la infraestructura que genera un impacto positivo inmediato en la vida diaria de sus ciudadanos.