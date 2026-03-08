ORIENTA COMAPA ALTAMIRA A ALUMNOS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

*Ofreció organismo pláticas informativas en las secundarias General Número 2 y Técnica Número 70, así como en la Preparatoria Tecnológica Municipal

A través del Departamento de Cultura del Agua, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira prosigue con la impartición de pláticas informativas sobre el cuidado y uso responsable del vital líquido a alumnos altamirenses de diferente nivel educativo, tratando además temas esenciales como el impacto ambiental y los principales factores que contribuyen a la contaminación de nuestro entorno.

Recientemente se ofrecieron estas charlas a estudiantes de la Escuela Secundaria General Número 2 “Lic. Joaquín Contreras Cantú’’ y de la Escuela Preparatoria Tecnológica Municipal Altamira.

Se orientó a los alumnos sobre los temas de contaminación, cuidado y uso racional del agua, las acciones de reducir, reciclar, y reutilizar, buscando con ello fomentar una conciencia ambiental y generando acciones que contribuyan a la preservación de los recursos naturales.

Y continuando con la labor de fortalecer la cultura del cuidado del agua, personal de este organismo participó, en coordinación con el CREDE Altamira, en una jornada cultural realizada en la Escuela Secundaria Técnica Número 70 “Refugio Ramírez Mata”.

A través de estas actividades reafirmamos nuestro compromiso con la formación de nuevas generaciones más conscientes y responsables en el uso y preservación de este recurso vital.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, señaló que el organismo a su cargo suma esfuerzos con las instituciones educativas de la zona para fomentar la conciencia y proteger juntos el recurso más importante que tenemos: el agua, cumpliendo con las indicaciones al respecto del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.