BRINDA LA UAT CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD AL ALCANCE DE TODA LA POBLACIÓN

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Medicina de Tampico, impulsa un modelo de atención médica especializada que contribuye a fortalecer la formación académica de los estudiantes de medicina, al tiempo que brinda servicios de salud accesibles a la comunidad universitaria y al público en general.

Al respecto, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la casa de estudios para fortalecer la vinculación social y promover proyectos académicos con impacto directo en el bienestar de la población.

Indicó que, a través de este servicio, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en procesos de atención médica bajo la supervisión de especialistas, lo que les permite complementar su aprendizaje teórico con experiencias clínicas reales y desarrollar un criterio médico más sólido durante su formación profesional.

Puntualizó que en este modelo de atención participan médicos especialistas, subespecialistas y profesionales con alta especialidad que forman parte del cuerpo docente de la Facultad de Medicina y cuentan con certificaciones vigentes, lo que asegura una atención profesional y confiable para los pacientes.

La atención se brinda a través de los consultorios disponibles en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), en áreas como: cardiología, neurología, ginecología, dermatología y nutrición. Asimismo, se proyecta ampliar a consultas en pediatría, traumatología, cirugía y otras áreas médicas, conforme avance el programa.

Los servicios, dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público en general, representan un beneficio directo para la población al ofrecer consultas de especialidad a costos accesibles, que oscilan entre los 100 y 300 pesos.

En algunos casos, como el servicio de control prenatal para mujeres embarazadas, la consulta se brinda de manera gratuita como parte de las acciones de apoyo a la salud materna y neonatal.

Las personas interesadas pueden agendar su cita al teléfono 833 241 2000, extensión 3314, donde recibirán información sobre las especialidades disponibles y horarios de atención.

Cuarto Poder de Tamaulipas/