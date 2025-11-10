PROGRAMA DIF EL MANTE EVENTOS DEL “MES NARANJA”

En el mes de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Municipal que Preside Patty Chío y el Sistema DIF El Mante, realizarán una serie de eventos encaminados a la salud y bienestar, abiertos a población.

Las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral será la sede para los eventos del “mes naranja” que inician el día 14 de noviembre con la conferencia “Diabetes, una enfermedad incapacitante”; el 19 se amplían los servicios de salud para la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino y el 25 se llevará a cabo una conferencia sobre “Violencia digital contra mujeres”.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez mencionó que todos los servicios son gratuitos e inician a las 10:00 horas previo registro y son abiertos a población.