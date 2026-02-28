PATTY CHÍO CONVOCA A PRODUCTORES A INTEGRARSE AL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

*Junto al Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Antonio Varela Flores, la alcaldesa Patty Chío presidió la reunión informativa en la que se convocó a productores, especialmente del sector cañero, a presentar su documentación antes del 6 de marzo para integrarse o actualizarse en el Programa Producción para el Bienestar.

El Gobierno Municipal de El Mante fue anfitrión de este encuentro, en el que se brindó información sobre la incorporación y actualización al padrón del programa, así como sobre la integración de expedientes físicos correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que este programa responde a la política nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a fortalecer la soberanía alimentaria y respaldar de manera directa a las y los productores del campo.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado acciones estratégicas para fortalecer el desarrollo rural en Tamaulipas.

En la reunión se informó que el programa contempla la incorporación y actualización de productores al padrón, además de apoyos como fertilizantes, herramienta fundamental para mejorar el rendimiento de los cultivos y fortalecer la economía de las familias del sector rural.

Se recordó que la fecha límite para realizar el trámite es el 6 de marzo, y que el registro y la actualización se llevan a cabo en el CADER Mante, donde también se brinda orientación para la correcta integración de los expedientes.

El Gobierno Municipal reiteró que, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, se mantiene el acompañamiento permanente a las y los productores para facilitar su acceso a este importante programa.

Con acciones como esta, El Mante continúa impulsando el desarrollo del campo, fortaleciendo la productividad agrícola y consolidando el bienestar de las familias rurales.