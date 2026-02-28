REFUERZA FRANK DE LEÓN COMPROMISO CON FAMILIAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA

El alcalde de Gómez Farías sostuvo un encuentro con residentes de la comunidad para dialogar sobre necesidades prioritarias y anunciar la llegada de nuevos proyectos de desarrollo.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Con el objetivo de mantener una política de puertas abiertas y atención directa en territorio, el alcalde Frank de León visitó el ejido Guadalupe Victoria, donde reafirmó su compromiso de dar solución a las peticiones de las familias locales.

Durante el encuentro, que se caracterizó por un ambiente de cercanía, el munícipe destacó que para su administración siempre es un gusto escuchar y dialogar con sus “amigos de siempre”, subrayando que el propósito principal de estas visitas es resolver de manera efectiva las problemáticas que aquejan a la comunidad.

En su mensaje, Frank de León adelantó que el trabajo por el municipio no se detiene. Aseguró a los asistentes que se tiene proyectada una cartera de acciones que beneficiarán directamente la infraestructura y calidad de vida del ejido.

“Se vienen muchos más proyectos para Guadalupe Victoria; seguimos trabajando para que el progreso llegue a cada rincón de Gómez Farías”, expresó el edil.

Finalmente, el alcalde agradeció las muestras de afecto y la calidez con la que fue recibido por los habitantes, reiterando que la suma de voluntades entre sociedad y gobierno es la clave para seguir transformando el municipio.