INICIA EN EL MANTE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

La alcaldesa Patty Chío suma esfuerzos con la SEDENA para promover la paz social y prevenir accidentes en los hogares mantenses mediante la entrega voluntaria de armamento.

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, que preside la alcaldesa Patty Chío, refrendó su compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de las familias mantenses al sumarse a la Campaña de Canje de Armas de Fuego, impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 48/a Zona Militar, en coordinación con el 15/o Batallón de Infantería.

Esta estrategia preventiva tiene como objetivo reducir la presencia de armas de fuego en los hogares, evitar accidentes y disminuir riesgos, fortaleciendo la tranquilidad y la paz social en el municipio.

El módulo de canje estará instalado en la Plaza Principal, ubicada en la calle Juárez, los días sábado 27 de febrero y domingo 1 de marzo. La ciudadanía podrá acudir de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales para intercambiar cualquier arma de fuego que posea, conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes.

El horario de atención será de 14:00 a 18:00 horas el sábado, y de 9:00 a 13:00 horas el domingo.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la población a participar activamente en esta campaña, destacando que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la colaboración ciudadana es fundamental para construir entornos más seguros y libres de violencia.

Finalmente, se reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y estatales para garantizar un municipio más seguro y con mayor bienestar para las familias mantenses.