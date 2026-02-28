EL MANTE SE ILUMINA CON LA EXPOSICIÓN “PINTURA EN ESTADO DE LUZ– TRES LENGUAJES, UNA EXPERIENCIA”. EN LA GALERÍA RAMÓN CANO MANILLA

El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, invita a la ciudadanía a una experiencia audiovisual única que fusiona el arte pop, la pintura clásica y el abstraccionismo este 3 de marzo.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMPS. – En un esfuerzo por fortalecer el tejido social a través del arte y brindar espacios de expresión de primer nivel, el Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027 ha anunciado la realización de la Exposición Audiovisual y Proyección Artística titulada “Pintura en Estado de Luz – Tres Lenguajes, Una Experiencia”.

Bajo la visión de la presidenta municipal, Patty Chío, y en estrecha coordinación con la emblemática Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”, este evento busca transformar la percepción estética de los asistentes mediante una propuesta que combina técnica plástica con elementos audiovisuales.

Una tríada de talento

La muestra destaca por la convergencia de tres visiones artísticas profesionales, cada una representando una corriente distinta pero complementaria:

Frank Roters: Aportará el dinamismo y la modernidad a través del género Pop Art.

Ma. Luisa Morales: Ofrecerá la elegancia y técnica de la Pintura Clásica.

Margarita Morales: Explorará las emociones y formas mediante la Pintura Abstracta.

Cita con la cultura

La administración municipal reafirma su compromiso con el impulso cultural, invitando a las y los mantenses a asistir el próximo 3 de marzo a las 19:30 horas. La cita es en las instalaciones de la Galería “Ramón Cano Manilla”, ubicada en la Calle Hidalgo #101, Zona Centro.

“Con este tipo de actividades, promovemos espacios que no solo enriquecen la vida cultural de nuestra ciudad, sino que invitan a la sana convivencia y el disfrute del talento local y profesional”, destacaron autoridades municipales.

La invitación queda abierta al público general que desee formar parte de esta innovadora propuesta visual en el corazón de El Mante.