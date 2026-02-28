HACEN SINERGIA GOBIERNO DE ALTAMIRA Y DIF MUNICIPAL EN FAVOR DE POBLACIÓN VULNERABLE

*Recibe DIF Altamira 50 sillas de ruedas de Grupo GAREL

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, y la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezaron la entrega de 50 sillas de ruedas todo terreno donadas por la Fundación Familia Garel.

La entrega se realizó en las oficinas generales del organismo asistencial, donde se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno para atender las necesidades de quienes más lo requieren.

“Es una inversión importante, y con todo gusto la recibimos. Cuando le dije al Don José Ángel García que necesitábamos estas sillas de ruedas, de inmediato me dijo que sí, y aquí están”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Por su parte, la presidenta del DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, agradeció el respaldo de la fundación y reiteró el compromiso del organismo con las familias altamirenses.

“Nuestro total agradecimiento a esta gran empresa socialmente responsable que siempre ha demostrado estar en favor de las acciones del Sistema DIF Altamira. Con esta entrega vamos a poder cumplir con las peticiones que nos hacen llegar las personas que así lo requieren”, indicó.

Durante el evento se contó con la presencia de la licenciada Mariana Cepeda Prom, gerente de la Fundación Familia Garel, a quien las autoridades reconocieron por sumarse con solidaridad a esta causa.