COORDINAN ESTADO Y FEDERACIÓN APOYOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN DE CAÑA EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.– Con el propósito de dar a conocer los requisitos, criterios de elegibilidad y la normatividad aplicable del Programa Federal Producción para el Bienestar, Fertilizante a Cañeros 2026, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, en coordinación con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Tamaulipas, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chio de la Garza, así como con directores de Desarrollo Rural del municipio.

Destacó que este importante programa, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la producción agrícola, reducir costos en las unidades productivas y reforzar la presencia de Tamaulipas en el sector cañero nacional.

Varela Flores dijo que el programa Producción para el Bienestar es una estrategia prioritaria del Gobierno Federal dirigida, en este caso, a personas productoras de caña de azúcar que abastecen a ingenios azucareros, brindando apoyos directos que contribuyen a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de sus cultivos.

Durante su intervención, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, explicó que el periodo de incorporación y actualización es del 16 de febrero al 6 de marzo; permanecerá abierto en Tamaulipas el proceso para que las y los productores de caña de azúcar realicen su incorporación o actualización de datos en el padrón correspondiente, manifestó.

Para ello, se han habilitado cuatro ventanillas para los procesos de incorporación y actualización de información, ubicadas en el Distrito de Desarrollo Rural (DDR): El Mante, Las Armas, Xicoténcatl y Ocampo, con la intención de que los productores de caña de azúcar abastecedores de ingenios se incorporen al padrón del programa y puedan ser susceptibles de apoyos directos.

Asimismo, subrayó que las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, documento que acredite la legal posesión de la unidad de producción, solicitud generada por la plataforma SIGAP, georreferencia de la unidad de producción y contrato vigente de compraventa y producción de caña de azúcar.

Por su parte, el enlace estatal del Programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Noé Bartolo Melo Pérez, destacó que el Gobierno Federal mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, a fin de que esta estrategia no solo amplíe la cobertura de los programas, sino que también garantice una operación más eficiente y una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

Durante la reunión estuvieron presentes Ángel Nájera Ortega, coordinador de Delegación de SEBIEN; Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura; Vivaldo García Cerón, jefe del CADER Mante, además de los directores de Desarrollo Rural de los municipios de Antiguo y Nuevo Morelos, Gómez Farías, Mante, Ocampo y Xicoténcatl.

Cuarto Poder de Tamaulipas/