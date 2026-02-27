ATIENDE ARMANDO MARTÍNEZ NECESIDADES DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS

Mediante un recorrido en el sector, mantiene contacto directo con la comunidad

ALTAMIRA, TAM., 27 Febrero 2026.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido por el ejido Mariano Matamoros, donde sostuvo un encuentro con ejidatarios y vecinos para escuchar de primera mano sus principales necesidades, especialmente en lo relacionado con el abasto de agua potable.

El presidente municipal dialogó con las familias del sector, reiterando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y de dar seguimiento puntual a las solicitudes planteadas por la comunidad.

“Además, vamos a rehabilitar sus accesos, sus canchas deportivas, reparar luminarias, su salón de actos, y vamos a reasignar el transporte escolar gratuito para los alumnos que asisten al COBAT 13 de Villa Cuauhtémoc”, señaló el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo de las comunidades rurales, fortaleciendo la infraestructura y mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante obras y servicios que atienden sus demandas más sentidas.