REFUERZAN ALUMBRADO PÚBLICO EN OCAMPO: INSTALAN NUEVAS LUMINARIAS LED EN TRAMO ESTRATÉGICO

La administración del C.P. Melchor Budarth Báez moderniza el sistema de iluminación entre El Arco y la gasolinera local para garantizar mayor visibilidad y seguridad vial.

Ocampo, Tam. – Con el objetivo de transformar la infraestructura urbana y brindar mayor tranquilidad a las familias ocampenses, el Gobierno Municipal, encabezado por el C.P. Melchor Budarth Báez, puso en marcha una importante jornada de modernización del alumbrado público bajo el programa “Más iluminación para Ocampo”.

En esta etapa de los trabajos, las cuadrillas de servicios públicos llevaron a cabo la instalación de lámparas con tecnología LED de 60 watts en el tramo comprendido entre El Arco y la gasolinera. Esta acción estratégica responde a la necesidad de optimizar la visibilidad en uno de los accesos más transitados del municipio, beneficiando directamente tanto a peatones como a conductores que circulan por la zona durante la noche.

La transición a tecnología LED no solo representa una mejora en la potencia lumínica, sino que también supone un avance en eficiencia energética y durabilidad para el municipio. Según se informó, el uso de estas luminarias permite una iluminación más clara y uniforme, eliminando puntos ciegos y contribuyendo a la prevención de incidentes viales.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en el mantenimiento y ampliación de la red eléctrica. El objetivo central de la gestión de Budarth Báez es garantizar que las calles del “Vergel de Tamaulipas” sean espacios mejor iluminados y más seguros para todas y todos, elevando así la calidad de vida de la ciudadanía.