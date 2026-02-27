APRUEBA CABILDO DESCUENTO DEL 100% EN RECARGOS DEL PREDIAL A MUJERES

* Autoriza el Cabildo presidido por Patty Chío, a propuesta de la regidora Astrid Sontoya; estará vigente durante todo marzo, por el mes de la mujer.

En el marco de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, el Gobierno Municipal de El Mante, presidido por la alcaldesa Patty Chío, aprobó la propuesta presentada por la regidora Astrid Sontoya, la cual contempla el 100 por ciento de descuento en recargos, multas gastos de ejecución y cobranza en el impuesto predial, para todas las mujeres del municipio.

La regidora, presentó una propuesta en la que destacó que se trata de una medida de apoyo económico en el marco del Mes de la Mujer, con el propósito de brindar facilidades a quienes buscan regularizar sus contribuciones, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo social y económico de la comunidad.

La propuesta fue respaldada por el Cabildo al considerarse una acción solidaria y sensible a las necesidades de las mujeres, especialmente ens un contexto donde fortalecer la economía familiar es una prioridad.

El beneficio estará vigente del 2 de marzo hasta el último día del mismo mes, periodo durante el cual las interesadas podrán acudir a las instancias correspondientes para aprovechar este estímulo fiscal.

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Patty Chío reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, promoviendo acciones concretas que generen bienestar y condiciones más justas para todas las mujeres mantenses.