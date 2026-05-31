IMPULSAN EL DEPORTE INFANTIL EN GÓMEZ FARÍAS CON LA CLAUSURA DEL 3ER TORNEO DE FÚTBOL

El alcalde Frank de León felicitó a los jugadores y participantes de la temporada 2026, reafirmando su compromiso con las actividades atléticas del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.- Con el firme compromiso de seguir promoviendo la activación física y la sana convivencia entre la niñez local, el alcalde Frank de León encabezó las actividades correspondientes al 3er Torneo Infantil de Fútbol, temporada 2026.

Durante el evento, el edil extendió una calurosa felicitación a todos los niños y jóvenes futbolistas, así como a los entrenadores y padres de familia que participaron activamente a lo largo de la competencia, reconociendo el esfuerzo y la dedicación entregada en cada partido.

En Gómez Farías, la administración a cargo de Frank de León se ha caracterizado por impulsar de manera constante el deporte en sus diversas disciplinas, consolidándolo como un eje fundamental para el desarrollo integral de la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.