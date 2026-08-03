CON HONORES A LA BANDERA, GOBIERNO DE OCAMPO REFRENDA SU COMPROMISO CÍVICO

El alcalde Melchor Budarth Báez y su esposa, Martha Uresti de Budarth, encabezaron la tradicional ceremonia de los lunes, reafirmando los valores patrios y el trabajo a favor de la comunidad.

Ocampo, Tam. — Como cada lunes, el Gobierno Municipal de Ocampo inició una nueva semana con compromiso y responsabilidad, llevando a cabo la ceremonia de los Honores a la Bandera en la sede del Ayuntamiento, acto que encabezó el C. P. Melchor Budarth Báez, presidente municipal, acompañado de su esposa, la C. P. Martha Uresti de Budarth.

Durante el acto, autoridades municipales, funcionarios y personal de las distintas áreas refrendaron su respeto a los símbolos patrios y reafirmaron los valores cívicos que rigen el quehacer diario de la administración. La ceremonia, celebrada en un ambiente de orden y solemnidad, forma parte de la rutina institucional que cada lunes convoca a los trabajadores del municipio.

En este marco, la administración encabezada por Budarth Báez reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de Ocampo, en una gestión que se mantiene “Más Cerca de Nuestra Gente”, con el propósito de responder a las necesidades de las familias y consolidar un municipio en constante crecimiento.

Los Honores a la Bandera constituyen un ejercicio de identidad y unidad, valores que el Gobierno Municipal busca fortalecer en cada área, como base para la construcción de una comunidad más participativa y solidaria.