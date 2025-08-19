GOBIERNO MUNICIPAL DE EL MANTE OFRECE 100% DE DESCUENTO EN RECARGOS Y GASTOS DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL

Promoción vigente hasta el 29 de agosto de 2025 para que contribuyentes solventen sus adeudos sin recargos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El gobierno municipal de El Mante informa a los contribuyentes que, con el objetivo de apoyar la economía local y fomentar la regularización acercada de los padrones, se ofrece la promoción del 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza derivados del pago del impuesto predial.

La medida aplica para todos los contribuyentes que aprovechen la oportunidad durante el periodo de vigencia de la promoción, la cual se mantiene vigente hasta el 29 de agosto de 2025. No se contemplan cargos adicionales por recargos ni gastos de cobranza para los pagos realizados dentro de dicha fecha.

Los interesados deben acudir a las oficinas de recaudación municipal o consultar el portal oficial del ayuntamiento para conocer los requisitos y las modalidades de pago disponibles. Se recomienda realizar el pago dentro del plazo indicado para evitar cualquier cargo posterior y garantizar la regularización de su predial.

Para más información, los contribuyentes pueden comunicarse con la oficina de Finanzas municipales o revisar las notas oficiales emitidas por el gobierno de El Mante.