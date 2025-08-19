RECLASIFICA CFE TARIFA ELÉCTRICA, BENEFICIARÁ A FAMILIAS MANTENSE HISTÓRICO LOGRO REDUCIRÁ ENTRE UN 15% Y 20% EL COSTO DEL RECIBO DE LUZ.

La Presidenta Municipal Patty Chío junto al Ingeniero Jorge Salomón González el Dr. Omar Salomón Vargas -promotores del cambio- anunciaron el beneficio para las familias mantenses

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Mante, Tamaulipas – En una conferencia de prensa, la alcaldesa Patty Chio, acompañada por el gerente de la COMAPA, Jorge Salomón González, y el regidor Omar Salomón Vargas, anunció la autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reclasificar la tarifa eléctrica doméstica de 1C a 1D. Este cambio representa un importante avance que impactará positivamente la economía de las familias en El Mante.

La alcaldesa Patty Chío, reconoció el trabajo de los promotores de esta iniciativa Jorge Salomón y Omar Salomón, afirmando que son parte de un Gobierno Humanista que, en conjunto con el Gobernador Américo Villarreal y la Dra. Claudia Sheinbaum, responde a los ciudadanos con medidas que los benefician.

La reclasificación de la tarifa eléctrica significará una reducción estimada entre el 15% y el 20% en el recibo de luz bimestral que pagan los usuarios mantenses. La alcaldesa Patty Chío calificó este logro como histórico, resaltando la iniciativa y gestión de Jorge Salomón y Omar Salomón, miembros clave de su equipo.

Jorge Salomón expresó su satisfacción: “La lucha que iniciamos hace 8 años para lograr el cambio de tarifa eléctrica hoy rinde frutos. La CFE acaba de entregarnos un documento donde autoriza el cambio de tarifa de 1C a la 1D.”

Omar Salomón detalló los momentos clave de esta lucha, que comenzó en 2018 cuando se entregaron al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, seis peticiones para El Mante, incluyendo el cambio de tarifa de la CFE. Mostró un documento que se entregó al presidente y al senador Américo Villarreal Anaya, que resumía el trabajo de investigación requerido, incluyendo registros de temperaturas y oficios a la CFE y a la CONAGUA.

La persistencia de Omar Salomón al solicitar la rectificación de la tarifa durante una gira del presidente López Obrador en Ciudad Victoria en 2023, fue crucial. Quince días después, funcionarios de la CFE visitaron El Mante para abordar el tema. Tras la entrega del último oficio con los registros de temperaturas de 2024 el pasado 6 de agosto a la Presidencia de la República, la CFE, y la Secretaría de Energía, se obtuvo la respuesta favorable. La CFE comunicó hoy oficialmente a los habitantes de El Mante la factibilidad de la reclasificación de 1C a 1D.

La presidenta Patty Chío reconoció la dedicación de Jorge y Omar Salomón, destacando que son personas que no se rinden fácilmente. Afirmó que, junto con ellos, continuarán trabajando unidos por el bienestar de El Mante, siempre con el respaldo del gobierno humanista de Claudia Sheinbaum y de Américo Villarreal Anaya.