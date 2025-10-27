DIF TAMAULIPAS LLEVA EL PROGRAMA “VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS” A ZONAS RURALES DE EL MANTE

El Gobierno Municipal, a través de la alcaldesa Patty Chio y el DIF Mante, coordinan la entrega de apoyos alimentarios en las comunidades de la zona temporalera, pidiendo a los beneficiarios estar atentos a las rutas diarias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tam.- El Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza la alcaldesa Patty Chio y el DIF Municipal, ha intensificado la distribución del programa alimentario estratégico “Voluntad de Ayudar a las Familias” en las zonas rurales del municipio.

El objetivo de esta acción es asegurar que los beneficiarios previamente registrados en el programa del Sistema DIF Tamaulipas reciban puntualmente los apoyos que contribuyen a mejorar su nutrición y bienestar.

Las autoridades informaron que la distribución en las comunidades rurales se está llevando a cabo bajo una logística de rutas específicas, priorizando actualmente la zona temporalera.

Ante ello, el DIF Municipal exhorta a todos los beneficiarios del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias” a mantenerse al tanto de la agenda diaria de distribución y las rutas programadas para la entrega de estos apoyos. La coordinación entre los tres niveles de gobierno busca garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente a quienes más lo necesitan en el área rural de El Mante.