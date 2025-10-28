RESALTAN CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA OFICINA FISCAL DE EL MANTE 

• Destacan el Compromiso y la Eficacia del Jefe de la Oficina Fiscal, Juan Carlos Suárez Guerra, en la Gestión y Atención al Contribuyente, Apegado a la Visión del Gobernador

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Lic. Marcelo Olan Mendoza, director de Oficinas Fiscales y Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, extendió un sincero reconocimiento y agradecimiento al C. Juan Carlos Suárez Guerra, Jefe de la Oficina Fiscal en El Mante, por su destacada labor y dedicación al frente de la dependencia.

En un comunicado, el director Olan Mendoza resaltó que el compromiso de Suárez Guerra con la gestión fiscal y su esfuerzo por ofrecer un servicio de alta calidad a los contribuyentes han sido elementos fundamentales para el éxito de la institución.

“Su compromiso con la gestión fiscal y su esfuerzo por brindar un servicio de alta calidad a los contribuyentes han sido fundamentales para el éxito de nuestra institución,” señaló Olan Mendoza.

Asimismo, se enfatizó que el trabajo realizado se alinea con la misión y visión de trabajo del Gobernador, el Dr. Américo Villarreal Anaya, la cual se caracteriza por ser humanista, transparente y con servicio de calidad para las y los tamaulipecos.

El Director subrayó que el profesionalismo, eficacia, y dedicación del Jefe de la Oficina Fiscal son un ejemplo para todo el equipo y han contribuido de manera significativa a mantener la confianza de los ciudadanos en la institución. El agradecimiento se hizo extensivo por su arduo trabajo, su excelente atención al contribuyente, y su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión fiscal, lo que representa una contribución destacada al éxito institucional.