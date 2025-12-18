INTENSIFICA PATTY CHÍO ARREGLO EN LÍNEAS DE DRENAJES DAÑADOS

*Comunidad de la Escuela Preparatoria Mante, reconoce interés por dar solución a añeja problemática en calle Vasconcelos.

La Presidenta Municipal de El Mante Patty Chío, dio el banderazo de arranque de obra, para la sustitución de drenaje y tomas de agua en la calle Vasconcelos de la Colonia Miguel Alemán, acción que beneficia a un gran número de familias que habitan ese sector.

Acompañada por integrantes del cabildo, la Presidenta Municipal Patty Chío dio inicio a esta obra que permite fortalecer la movilidad urbana y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en la zona, así como de estudiantes, docentes y de la ciudadanía que transita diariamente por la Escuela Preparatoria Mante.

Durante el arranque de la obra, la Presidenta Municipal destacó el compromiso del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar acciones que atiendan las necesidades prioritarias de las familias mantenses y transformar sus entornos, principalmente en servicios básicos.

Patty Chío subrayó “el trabajo en unidad de los tres niveles de gobierno, junto con la participación ciudadana, permite lograr mejores resultados y atender de manera integral las demandas de la población, como es esta obra a la que no se le había dado la atención que requería “.

Asimismo, la Presidenta Municipal agradeció el respaldo del Cabildo de El Mante, cuyo apoyo hizo posible la gestión y aprobación de esta obra que impacta de manera directa en el bienestar y la movilidad de este sector.

Finalmente, la directora de la Escuela Preparatoria Mante, Pilar Garza, expresó su agradecimiento a nombre de la comunidad académica y estudiantil, reconociendo la gestión realizada para la rehabilitación de la red de drenaje y la vialidad de esta importante arteria.