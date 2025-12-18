CELEBRA PATTY CHIO LA NAVIDAD CON FAMILIA CRI

*Desea felices fiestas y reitera el compromiso de fortalecer las acciones en beneficio de la salud de niños y adultos que reciben sus terapias.

Con el compromiso firme de fortalecer las acciones en beneficio de la salud de niños y niñas que todos los dias de la semana acuden a sus terapias al Centro de Rehabilitación Integral, la Presidenta Municipal Patty Chío celebró con ellos la navidad.

En un convivió que reflejó la unión que existe entre las familias del CRI, la Presidenta Municipal llevó juguetes y regalos para los niños y niñas que enfrentan barreras, exhortándoles junto a sus padres a mantener esa fortaleza qué les impulsa para superar adversidades.

“Es un gusto verlos a todos reunidos y mantener ese lazo de unión que todos los días se hace más fuerte al convivir entre ustedes, ya sea durante sus terapias o bien en la sala de espera mientras su familiar recibe su tratamiento. Desde el Gobierno de El Mante trabajamos para mejorar su salud, pensando siempre en su bienestar ” dijo al compartir con ellos la posada navideña y felicitar a los pacientes que ya fueron dado de alta.

Junto a la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, el director del CRI José Luis Campos y el personal de terapia física, de lenguaje, psicológica y estimulación temprana, la Presidenta Municipal compartió con todos la alegría de la Navidad deseándoles felices fiestas en sus hogares.