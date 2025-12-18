EVALÚA SALUD COBERTURAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y ACUERDA REDOBLAR ESFUERZOS

*A través del COEVA, exhortó a la población a completar esquemas y proteger su salud

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para analizar las coberturas de vacunación del esquema permanente, así como los avances de las campañas intensivas como la de temporada invernal, sarampión y del Virus del Papiloma Humano (VPH) el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, convocó a los integrantes del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA).

Acompañado del coordinador del IMSS Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño y servidores públicos del estado, se definieron acciones conjuntas para beneficio de la población y lograr la cobertura de aplicación que es del 95 por ciento para evitar el resurgimiento de los virus como fue el del sarampión.

“Estamos en este encuentro interinstitucional para hacer cumplir los objetivos de estas campañas, que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevan a cabo como principal medida de prevención y protección de la población, aunado a disminuir los riesgos de este tipo de padecimientos”, dijo Hernández Navarro durante su participación.

En su cuarta sesión ordinaria de este año, se presentaron los avances de cobertura en la población menor 6 años para dosis de sarampión; de la campaña invernal en la que se incluyen las vacunas de Covid-19, neumococo e influenza, la cual lleva un avance significativo y se mantiene activa hasta el mes de marzo del 2026; así como la de VPH que continuará su aplicación en el retorno de las vacaciones en los planteles educativos.

Entre los acuerdos establecidos en esta sesión, destaca incrementar las capacitaciones al personal para motivar a la población sobre la importancia de la aplicación de las vacunas, continuar con la estrategia de barrido casa por casa para detectar a quienes les faltan dosis de vacunas, así como mantener las estrategias de difusión en todo el estado y mediante las principales vías de comunicación.

En lo referente a los planteles educativos, se analizará la situación actual de vacunación de los alumnos para convocar a los padres de familia para que las y los menores lleven su Cartilla Nacional de Vacunación y verificar cuáles biológicos les hace falta.

En esta última sesión del 2025 del COEVA, que se llevó a cabo de manera virtual con los representantes de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, asistió el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el comisionado Estatal para la protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; y representantes de diferentes instituciones.