MARTES CIUDADANO REFRENDA COMPROMISOS Y ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

Mariela López Sosa, presidenta municipal, encabezó una jornada de Martes Ciudadano en la que se brindó atención directa a la ciudadanía, refrendando compromisos y dando seguimiento a acciones y proyectos que continúan desarrollándose durante el 2025 en beneficio de las familias.

Durante el encuentro, se atendieron de manera personal diversas solicitudes, escuchando planteamientos y canalizando gestiones en distintos rubros, como parte del trabajo cercano con la población.

Este ejercicio de diálogo directo mantiene la cercanía con la comunidad y la continuidad de acciones enfocadas en atender las necesidades de la gente.