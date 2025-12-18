MARIELA LÓPEZ SOSA ASISTE A FESTEJO NAVIDEÑO DE LA ZONA ESCOLAR 14 DE TELESECUNDARIAS

La alcaldesa de Xicoténcatl convivió con el magisterio, reconociendo su labor fundamental en la formación de la juventud y extendiendo sus deseos de prosperidad para el 2026.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, TAM. – En un ambiente de fraternidad y gratitud, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, asistió como invitada de honor a la tradicional Posada Navideña organizada por las y los docentes pertenecientes a la Zona Escolar 14 de Telesecundarias.

Durante el evento, la alcaldesa tuvo la oportunidad de estrechar lazos con el personal educativo, destacando que el magisterio es un pilar esencial para el desarrollo social y cultural del municipio. En su mensaje, López Sosa subrayó la dedicación diaria de los maestros, quienes frente a las aulas de telesecundaria, transforman la vida de cientos de jóvenes en la región.

La celebración sirvió como marco para que la Presidenta Municipal compartiera sus mejores deseos con los asistentes, Mariela López hizo un llamado a disfrutar estas fechas en familia y con unidad, deseando a todo el cuerpo docente una Feliz Navidad y un Año Nuevo 2026 lleno de éxitos personales y profesionales.

Con este acercamiento, el Gobierno Municipal de Xicoténcatl reafirma su compromiso de mantener una relación cercana y de apoyo constante con el sector educativo, reconociendo el esfuerzo de quienes guían el futuro de Tamaulipas.