VIVEN ADULTOS MAYORES DE GÓMEZ FARÍAS LA MAGIA DE LA NAVIDAD JUNTO AL ALCALDE FRANK DE LEÓN

Entre bailes, regalos y la visita especial de Santa Claus, los abuelitos de la Casa Club disfrutaron de una emotiva posada navideña marcada por la armonía y la unidad familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un ambiente de profunda paz y alegría, los integrantes de la Casa Club del Adulto Mayor celebraron su tradicional posada navideña, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la temporada en el municipio.

La festividad contó con la presencia del presidente municipal, Frank De León, quien compartió de cerca con los abuelitos, reafirmando su compromiso con el bienestar y la recreación de los sectores más vulnerables de la comunidad.

El evento se transformó en una verdadera fiesta de color y entusiasmo con la llegada de Santa Claus y Mamá Clos, quienes fueron los encargados de contagiar el espíritu festivo a todos los asistentes.

Fue una jornada de alegría y convivencia, donde los adultos mayores disfrutaron de Baile, música y momentos de sano esparcimiento que llenaron de energía el recinto, así como de entrega de regalos preparados especialmente para agasajar a los abuelitos en estas fechas, gozaron también de convivencia familiar y fraternidad entre compañeros y autoridades.

Esta actividad forma parte de la Caravana Navideña que el alcalde Frank De León ha impulsado por todo el municipio. El objetivo primordial de este recorrido es asegurar que la magia de las fiestas decembrinas llegue a cada hogar de Gómez Farías, promoviendo mensajes de paz y fortaleciendo el tejido social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa trabajando para que ninguna familia se quede sin celebrar, priorizando siempre la atención digna y el respeto hacia los adultos mayores.