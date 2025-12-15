PROMUEVEN PRODUCCIÓN Y USO DE LIXIVIADOS EN XICOTÉNCATL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer las prácticas agrícolas sustentables y aprovechar los recursos naturales de la región, el director de Extensionismo Agrícola, Sergio López Pérez, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó el taller denominado “Producción y uso de lixiviados”, realizado en el ejido Vicente Guerrero, del municipio de Xicoténcatl.

Durante el evento se contó con la participación de productores pertenecientes a las cadenas productivas de nopal y caña de azúcar, quienes recibieron capacitación teórica y práctica enfocada en la transformación de insumos naturales de la zona en productos aprovechables para mejorar la nutrición y productividad de sus cultivos.

El taller incluyó una fase práctica en la que los asistentes conocieron de manera detallada las cantidades y procesos necesarios para el establecimiento de un lombricario, del cual se obtiene lixiviado de lombriz, así como la elaboración y uso de lixiviado de composta, alternativas sustentables que contribuyen a la reducción de costos y al cuidado del suelo.

Esta capacitación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya se realizó de manera coordinada con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) – Las Huastecas, fortaleciendo el vínculo entre la investigación y el sector productivo.

Como cierre del taller, se estableció un experimento en campo donde se aplicaron distintos insumos: lixiviado de lombriz, lixiviado de composta, súper magro y formulación química. Estas parcelas funcionarán como demostrativas, permitiendo a los productores observar de manera visual y comparativa los beneficios de cada tratamiento, promoviendo así la adopción de prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles.

