ALTAMIRA SE SUMA A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

*El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez participa en el arranque de la Escuela Municipalista de Morena, compartiendo experiencias de gobierno para fortalecer el proyecto de transformación nacional

ALTAMIRA, TAM., 24 Enero 2026.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participa junto a alcaldes y alcaldesas de Morena de las principales ciudades y municipios del país en el arranque de la Escuela Municipalista, un espacio de formación y diálogo enfocado en fortalecer los gobiernos locales como base de la Cuarta Transformación.

Este encuentro se lleva a cabo en Oaxtepec, Morelos, y reúne a autoridades municipales con el objetivo de intercambiar experiencias, acciones de gobierno y buenas prácticas que permitan consolidar un solo proyecto de transformación desde lo local hacia lo nacional, mediante el diálogo circular entre los participantes.

Durante su participación, el edil altamirense destacó la importancia de este esfuerzo colectivo que, dijo, tendrá un impacto de largo alcance.

“Me encuentro en Oaxtepec, Morelos, donde ha iniciado la Escuela Municipalista de Morena, con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, donde estamos intercambiando experiencias, opiniones y posiciones de todos los municipios, y de esta manera vamos a seguir avanzando en la transformación de nuestro país”, expresó.

Martínez Manríquez subrayó que la capacitación y preparación de los gobiernos municipales es clave para profundizar los cambios que demanda la ciudadanía.

“Formar para transformar: nos estamos preparando para seguir llevando a cabo la transformación desde nuestros municipios hacia todo el país”, concluyó.

Con esta participación, Armando Martínez Manríquez, refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas alineadas con los principios de la Cuarta Transformación, poniendo al municipio como un actor activo en el cambio nacional.