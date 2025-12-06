MIGUEL ZÚÑIGA: EL ALCALDE QUE REVOLUCIONÓ LOS CAMPOS DE GIRASOLES EN TAMAULIPAS.

González, Tamaulipas, – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, dio inicio formal a la Temporada de Girasoles 2025 en un evento que consolida al municipio como un referente clave del turismo rural en el estado.

La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Rancho Betty, hogar de los impresionantes campos de girasoles que, con la majestuosa silueta del Cerro del Bernal como telón de fondo, se han convertido en una de las postales más fotografiadas de Tamaulipas.

En representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, estuvo presente el Secretario de Turismo de Tamaulipas, Lic. Benjamín Hernández, reiterando el compromiso del Gobierno Estatal para sumar esfuerzos e impulsar los atractivos que fortalecen la economía local y regional.

La Sra. Betty Helen Nadolph, propietaria y productora de los campos de girasol, fue la primera en tomar la palabra, expresando su profundo agradecimiento al Gobierno Municipal: “Quiero darles las gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan… Gracias, Miguel, por todo tu apoyo. Eres el primer alcalde que voltea a ver a los girasoles. Gracias por todo tu apoyo,” señaló Nadolph, destacando la visión del alcalde.

El trabajo de promoción realizado por el Gobierno Municipal, redituó en un aumento cercano al 300% de visitantes en 2024 con respecto a 2023, pasando de 25 mil a 70 mil visitantes en la temporada.

Por su parte, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal de González, subrayó la importancia de la temporada no solo como un atractivo visual, sino como un motor de desarrollo: “Seguiremos impulsando a González como un destino turístico. Es el lugar donde nace la historia de Tamaulipas… No es solo el corazón de nuestro estado por su ubicación, sino por la calidez de su gente y la diversidad de su oferta turística”

El alcalde se mostró optimista ante el impacto económico, afirmando que el objetivo principal es “fortalecer el turismo y fortalecer las herramientas, poner en el radar nuestro municipio en Tamaulipas y en México.” Se espera recibir a más de 70 mil visitantes durante la temporada.

El edil concluyó invitando a todos los visitantes a disfrutar de la experiencia única que ofrece González: “Disfruten de este maravilloso municipio, respiren el aire limpio, el aire fresco, ese aire que renueva las energías para continuar. Tomen muchas fotos y sigan presumiendo orgullosamente de esa postal que tenemos aquí en González, el Rancho Betty y sus fabulosos girasoles. ¡Que viva González y que viva Tamaulipas!”

La Temporada de Girasoles 2025 está oficialmente abierta, ofreciendo a turistas y locales la oportunidad de admirar la belleza natural del campo de González, disfrutar de la gastronomía local y vivir la hospitalidad de su gente.